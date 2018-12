DOOM fête ses 25 ans et s’offre 18 niveaux supplémentaires

Le jeu culte, sorti en 1993, proposera de nouvelles cartes en février prochain.

Et c’est John Romero, l’un des créateurs du célèbre FPS (First Person Shooter, ou "Jeu de tir à la première personne"), qui se cache derrière cette mise à jour pour le moins inattendue. L’extension, baptisée Sigil, prendra la forme d’un mod non officiel. Il faudra donc mettre la main sur le jeu original de 1993 pour en profiter (celui-ci est notamment disponible sur Steam).

Sigil offrira neuf niveaux solo et neuf cartes multijoueurs et situera l’histoire entre l’épisode 4 et DOOM II. "Je voulais que les niveaux ressemblent à ceux du jeu original comme si c’était un cinquième épisode. Il y a plus de détails que dans les épisodes 1 à 4, mais pas en abondance non plus. Je crois que les gens qui joueront à Sigil reconnaîtront mon style" explique John Romero.

Le designer, qui a conçu cette extension grâce à l’éditeur Doom Builder, a également annoncé une version physique contenant une clé USB, une bande-son et des autocollants. Une version collector, la Beast Box, est également annoncée, avec en plus quelques goodies comme un t-shirt, une lithographie, une pièce collector et un buste à l’effigie de Romero. Les deux versions physiques seront vendues 39,99 dollars et 116 dollars, respectivement.

De quoi patienter avant la sortie du prochain épisode de DOOM Eternal, actuellement en développement.