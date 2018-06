Après VS. Super Mario Bros., Punch-Out !!, Mario Bros., Double Dragon, Ninja-Kid ou encore Moon Patrol, la collection Arcade Archives de la Switch accueille donc Donkey Kong. Pour 6,99 euros, vous pourrez redécouvrir le premier jeu créé par Shigeru Miyamoto, à qui l’on doit également la série des Super Mario ou Zelda.

Pour la première fois depuis la sortie du jeu en 1981, il est de nouveau possible de jouer légalement à la version arcade de Donkey Kong. C’est sur la Switch que ça se passe, ce qui est bien plus pratique que de retrouver une borne d’arcade de l’époque.

Donkey Kong revient en version arcade sur la Nintendo Switch - © Tous droits réservés

Cette version disponible uniquement sur l’e-shop de la Switch contient trois versions du jeu : la version japonaise d’origine (remplies de bugs), la version japonaise corrigée, et la version internationale. Il est même possible de jouer verticalement, en tenant la console à 90 degrés. Enfin, vous pourrez régler la difficulté et recréer l’ambiance d’une configuration d’arcade de l’époque.

À noter que la collection Arcade Archives accueillera le jeu Sky Skipper en juillet.