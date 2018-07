Donald Trump a dépensé 274 000 dollars en publicités sur Facebook

Les équipes du 45e président des États-Unis savent tirer profit des réseaux sociaux. Selon une étude relayée par le New York Times, Trump serait le plus gros client de Facebook, avec un budget de 274 000 dollars dépensés en publicités.

Et l’opération semble fonctionner puisque depuis le mois de mai 2018, 37 millions de personnes auraient vu ces publicités. L’étude, menée par un groupe de chercheurs de l’Université de New York, dévoile que Trump a dépassé un autre gros client de Facebook, à savoir l’association Planned Parenthood Federation of America (la version américaine du planning familial). À titre de comparaison, l’association a dépensé 188 000 dollars en publicités, et aurait touché plus de 24 millions d’utilisateurs.

Les équipes de Donald Trump sont bien plus efficaces en ciblage. Grâce aux outils de Facebook, permettant de choisir les groupes de personnes qui verront les publicités, ils ont pu toucher 135 personnes par dollar dépensé, conte 127 pour Planned Parenthood.