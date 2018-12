Donald rejoint la liste des mots de passe les plus utilisés de 2018

Chaque année c’est la même rengaine : les mots de passe les plus utilisés sont toujours trop simples. Mais cette fois, un petit nouveau vient rejoindre les classiques «123456» et «Password».

Et ce nouveau venu serait inspiré par le 45e Président des États-Unis. C’est ce qu’a dévoilé SplashData, la société à l’origine de cette liste annuelle. "Désolé, M. le président, mais il ne s'agit pas d'une Fake news. Utiliser votre nom ou tout autre nom comme mot de passe est une décision dangereuse", a déclaré Morgain Slain, PDG de SplashData, "Les pirates informatiques ont beaucoup de succès en utilisant les noms de célébrités, les termes de la culture pop, de sports, en passant par les modèles de clavier simples pour percer la sécurité des comptes en ligne, car ils savent que beaucoup de gens utilisent ces combinaisons faciles à retenir."

Pour établir ce classement, SpashData s’est basé sur les données de plusieurs piratages qui ont eu lieu en 2018. Soit plus de cinq millions de mots de passe exposés. Parmi les autres mots de passe qui font leur entrée dans la liste, on notera les très inspirés "111111" ou encore "qwerty123".

Avant de découvrir la liste complète, n’oubliez pas qu’il existe des gestionnaires de mots de passe (comme 1Password, LastPass, etc.) qui sont très utilisés et vous évitent d’utiliser le même mot de passe sur tous vos comptes. Ces applications génèrent des mots de passe aléatoires pour chaque site que vous fréquentez et s’en souviennent à votre place. La solution idéale contre ces mots de passe qui font froid dans le dos :