L’entreprise chinoise, réputée pour ses drones et ses stabilisateurs, a dévoilé hier soir à New York une version miniature de sa caméra stabilisée Osmo. De la 4K dans le creux de la main Après l’annonce de nouveaux drones en aout dernier, DJI est de retour avec un nouveau produit qui risque bien de séduire les vidéastes, même amateurs. À savoir une caméra stabilisée à la taille réduite (un peu plus de 12 centimètres de hauteur, pour un poids de 116 grammes), qui en fait la plus petite caméra stabilisée à trois axes au monde. Malgré sa taille réduite, l’Osmo Pocket est capable de filmer des vidéos en 4K à 60 images par seconde et de capturer des photos de 12 mégapixels grâce à son capteur de 1/2,3” (un capteur déjà présent sur le drone Mavic Air). Comme sur le reste de la gamme Osmo, la nacelle mécanique à trois axes se charge de compenser et d’assouplir chaque mouvement, pour des vidéos fluides. Pour Roger Luo, président de DJI, “l’innovation fait partie de l’ADN de DJI et l’Osmo Pocket est là pour changer la façon dont les photos et les vidéos sont prises par les professionnels, mais aussi par les parents, les couples, les voyageurs et par tout le monde en général, L’Osmo Pocket est en quelque sorte une équipe de tournage personnelle et portable.”

DJI présente l’Osmo Pocket, une caméra stabilisée miniature qui rentre dans une poche - © Tous droits réservés DJI présente l’Osmo Pocket, une caméra stabilisée miniature qui rentre dans une poche - © Tous droits réservés DJI présente l’Osmo Pocket, une caméra stabilisée miniature qui rentre dans une poche - © Tous droits réservés Une caméra intelligente L’appareil est équipé d’un écran tactile permettant de naviguer entre les différents modes (photo, vidéo, timelapse, panorama et ralenti), de prendre le contrôle des mouvements de la nacelle, ou d’activer deux fonctions bien connues des utilisateurs de produits DJI : l’ActiveTrack et le FaceTrack. Soit un algorithme de reconnaissance d’image capable de reconnaître et suivre un sujet au choix et un algorithme capable de suivre et cadrer un visage humain, respectivement. L’Osmo Pocket est livré avec deux adaptateurs (Apple Lightning et USB-C) afin de connecter un smartphone et de l’utiliser comme écran de visualisation. Les réglages sont alors contrôlables directement depuis le smartphone, via une nouvelle application baptisée Mimo. D’autres accessoires seront également disponibles, notamment un module sans fil afin de connecter un smartphone en Bluetooth ou Wifi ; une roue de commande pour des mouvements plus précis ; un étui étanche afin de filmer jusqu’à 60 mètres de profondeur, ou encore un étui de recharge qui offrira jusqu’à deux heures d’utilisations supplémentaires.