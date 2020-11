DJI dévoile le Mini 2, son drone compact et compatible 4K

Au programme, pas mal d’améliorations. Son poids reste toujours situé sous les 249 grammes , ce qui lui évite de devoir être enregistré auprès des autorités. Le drone est désormais capable de voler pendant 31 minutes (en conditions idéales, c’est à dire sans trop de vent), et capture des images en résolution 4K à 30 images par seconde grâce à son capteur 12 MP.

La firme chinoise enchaîne les nouveautés depuis quelques mois. Après le stabilisateur DJI OM 4 et l’excellent DJI Pocket 2, c’est au tour du Mavic Mini de connaître une mise à jour, simplement baptisée Mini 2.

Le drone, qui peut résister à des vents allant de 29 à 38 km/h, est capable de voler jusqu’à une altitude de 4000 mètres. Quant à la transmission, elle est garantie en HD jusqu’à 10 kilomètres grâce à la technologie OcuSync 2.0. De quoi voler plus loin, plus longtemps, et d’obtenir des résultats en haute définition.

Enfin, l’application qui accompagne le drone propose comme toujours des options de panoramas ainsi que des “Quickshots”, soit des plans qui améliorent les prises de vue. Cinq sont au programme :