Deux nouvelles applications Google pour améliorer le quotidien des sourds et des malentendants

Google a présenté Live Transcribe et de Sound Amplifier, deux nouvelles applications mobiles destinées aux utilisateurs Android ayant besoin d'une assistance audio (et ayant accès au Wi-Fi) : Live Transcribe et Sound Amplifier.

Live Transcribe capte une discussion et génère automatiquement des sous-titres, ce qui permet aux sourds et aux malentendants de comprendre la conversation sans l'intervention d'une tierce personne.

Il est estimé qu'en 2055, 900 millions de personnes souffriront d'une perte d'audition. Pour les aider, nous souhaitons rendre l'audio plus accessible grâce à des applications Android telles que Live Transcribe, qui sous-titre les conversations en temps-réel → https://t.co/ZX8Fgv0l13 pic.twitter.com/Ddf8HVV1rt — Google (@Google) 4 février 2019

Disponible en 70 langues et dialectes, l'application permet de tenir une conversation sans parler grâce à un clavier et s'appuie sur le microphone externe du smartphone pour augmenter la précision de la transcription. L'utilisateur peut passer par les réglages puis par le bouton d'accessibilité de la barre de navigation pour utiliser la fonctionnalité.

L'autre application, Sound Amplifier, s'utilise avec un casque pour amplifier les sons environnants. Les plus discrets peuvent s'amplifier de façon isolée et les bruits se réduisent grâce à plusieurs réglages.

Le 4 février, l'application Live Transcribe a été déployée en version bêta auprès d'un certain nombre d'utilisateurs Android via Play Store. Les deux applications seront préinstallées sur les appareils Pixel 3. L'application Sound Amplifier est déjà proposée sur Play Store aux utilisateurs disposant d'Android 9 Pie.



AFP