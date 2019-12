Le premier jeu, intitulé Pokémon Tower Battle , est disponible pour tout le monde. Le principe est simple : construire une tour de Pokémon plus haute que celle de votre adversaire (le jeu se joue en un contre un avec vos amis ou un joueur choisi au hasard). Vous devrez empiler des Pokémon en évitant que la tour s'effondre, comme dans le jeu Tricky Towers.

Les deux jeux, exclusifs à Facebook Gaming, ne sont pas vraiment des jeux Pokémon traditionnels (il n'est pas question de partir à l'aventure et tenter d'attraper des bestioles), mais plutôt des petits jeux rapides qui inspirent de l'univers de la série.

The Pokémon Company s'associe avec Facebook Gaming et propose deux nouvelles déclinaisons de sa franchise.

Deux nouveaux jeux Pokémon débarquent sur Facebook - © The Pokémon Company

Le lancement de ces jeux via Facebook permettra aux gens du monde entier de découvrir Pokémon sous forme numérique, et nous sommes particulièrement ravis de collaborer avec Facebook Gaming pour permettre à de nouveaux publics de profiter des jeux Pokémon en ligne - Tsunekazu Ishihara, PDG de The Pokémon Company.

Le second, Pokémon Medallion Battle, dispose d'une page sur Facebook mais n'est, à l'heure actuelle, uniquement disponible qu'en Asie. Il s'agit tout simplement d'un jeu de cartes (ou plutôt un jeu de médaillons), où chaque Pokémon/médaillon possède ses propres caractéristiques, et ses statistiques de défense et d'attaque.

Pokémon Tower Battle est accessible à cette adresse. Quant à Medallion Battle, il faudra attendre encore un peu.