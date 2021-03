Deux Belges sont sur la liste des Sony World Photography Awards 2021

Pour Arvind Jayashankar, les stations de métro ont un attrait fascinant. "Chaque fois que je visite une ville, je plonge immédiatement dans le métro. Le réseau de métro de Munich est l'un de mes préférés. J'aime cette variété d'architecture souterraine, lisse et symétrique", dit Arvind. Photographier des stations vides demande beaucoup de patience. "On peut beaucoup ajuster cela avec l'édition d'images, mais les motifs et les lignes de métro rendent cela difficile et long. Je préfère attendre patiemment dans les stations de métro le bon moment, sans personne dans le tableau".

La cuisine revisitée