Deux Belges en phase finale de la FIFA eWorld Cup 2018, à suivre en direct !

Ce weekend se déroulera à Londres la grande finale de la FIFA eWorld Cup 2018, une compétition de eSport basée sur FIFA 18, vous l'aurez deviné. Après près de 10 mois de compétition et 20 millions de joueurs sur le jeu, les 32 meilleurs compétiteurs s’affronteront durant 3 jours (du 2 au 4 août) dans la très célèbre o2 Arena afin de se départager les 400 000$ de prix, une invitation à The Best – FIFA Football Awards mais surtout le titre de champion du monde FIFA, rien que ça.

19 nationalités, la Belgique fièrement représentée

Parmi les 19 nationalités différentes représentées, on retrouve la Belgique avec Stefano Pinna. Le joueur des eDevils, l'équipe d’eSprot de nos chers Diables Rouges, s’est qualifié grâce aux playoffs qui se déroulaient à Amsterdam au mois de juin. Stefano Pinna sera un concurrent plus que sérieux lors de cette compétition qui portera haut nos couleurs.

Ce tournoi sera l’occasion de voir s’affronter, dans un contexte un peu particulier, des grands clubs de football tels que le Werder Brême, l’AS Roma ou encore Manchester City et bien d’autre par le biais de grands noms de l’eSport, par exemple l’international suédois Ivan Lapanje, l’allemand Michael Bittner... sans oublier le multiple champion du monde, Spencer Ealing. Côté français on retrouve le joueur de la Team EnvyUS Marvyn Robert, le champion de France Fouad Fares ainsi que Corentin Thuillier, joueur du LOSC et de la FFF. Ils auront la lourde tâche de succéder à leur compatriote Corentin Chevrey qui avait gagné la finale lors de l’édition 2017.

Des demi-finales explosives

Pour ce qui est du programme de l’événement, les groupes ainsi que les huitièmes et quarts de finale auront lieu les 2 et 3 août mais c’est le samedi 4 août que les choses sérieuses commenceront avec les demi-finales et la tant attendue finale qui, on l’espère, sera aussi palpitante que l’année dernière.

L'événement sera à suivre en direct commenté sur Auvio, ainsi que sur la page Facebook et la chaîne YouTube de TARMAC, le média hip-hop de la RTBF. Le tout sera interactif, vous pourrez y poser vos questions et réagir aux actions du match avec notre animateur Arsène ainsi que Zakaria Bentato du Royal Sporting Club d’Anderlecht.