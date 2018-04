Deux ans après sa sortie sur PS4 et PC, No Man's Sky débarque sur Xbox

Le jeu d'exploration spatiale de Hello Games arrive enfin sur la console de Microsoft, deux ans après son lancement raté sur PS4 et PC.

Petit retour en arrière, à quelques mois de la sortie de No Man's Sky. Nous sommes au premier semestre 2016 et les images du jeu imaginé entre autres par Sean Murray continuent de nous vendre une expérience inédite, faite d'exploration et de découvertes dans des mondes créés de manière procédurale, autrement dit générée de façon aléatoire par des algorithmes. Dans son vaisseau, le joueur pouvait se lancer à la recherche de planètes jamais découvertes par d'autres joueurs, et nommer chaque nouvelle espèce animale rencontrée, chaque plante, chaque arbre. Soit autant d'étapes nécessaires avant de trouver le secret caché au centre de la galaxie.

Malheureusement, lors de la sortie du jeu en août 2016, la déception est de taille. L'univers créé par Hello Games est effectivement infini, mais surtout très pauvre. Les planètes étaient désespérément vides, et l'envie d'explorer cette galaxie diminuait à mesure que le jeu se répétait, c'est à dire très souvent. À tel point que de nombreux joueurs ont exigé un remboursement de leur achat.

Pour autant, Hello Games ne s'est pas dégonflé. Oui, les images promotionnelles promettaient monts et merveilles (faune et flore luxuriante, possibilité de rencontrer d'autres joueurs), mais depuis, quelques mises à jour plus ou moins importantes ont permis d'ajouter des fonctionnalités bienvenues, comme la construction de bases, des explorations en co-op, ainsi qu'un mode "campagne" afin de guider les joueurs dans cet univers infini qui pouvait faire peur par sa taille.

C'est dans cette optique de débarque la version Xbox. Elle sera accompagnée d'une nouvelle mise à jour, la plus importante à ce jour, intitulée No Man's Sky NEXT. Attendue cet été, cette nouvelle version est pour l'instant plutôt mystérieuse. Comme l'explique Sean Murray, "No Man's Sky NEXT est une étape importante pour No Man's Sky, pour Hello Games, et pour notre communauté dévouée. Ce voyage est loin d'être terminé, et c'est excitant de travailler à nouveau sur quelque chose qui surprendra les gens. Grâce à la communauté, chaque mise à jour a été plus réussie que la dernière."

Les propriétaires d'une Xbox One pourront ainsi découvrir un jeu qui n'aura plus grand-chose à voir avec la version d'août 2016 sortie sur PC et PS4. Reste à voir si les critiques négatives (et justifiées) de l'époque n'effrayeront pas les acheteurs potentiels.