Despacito de Luis Fonsi dépasse les 6 milliards de vues sur YouTube

Le tube de l'été 2017 continue sa progression sur YouTube et devient la première vidéo à dépasser la barre des 6 milliards de vues.

Oui, nous sommes en 2019, et certains internautes continuent de regarder régulièrement le clip de la chanson Despacito, succès international chanté par Luis Fonsi et Daddy Yankee. Est-ce dû aux températures estivales en plein mois de février qui donnent chaud aux fans du morceau ? Toujours est-il que le clip prend une avance considérable et distance toujours plus la concurrence. Derrière Despacito, on retrouve loin derrière la chanson Shape of You, de Ed Sheeran, avec 4,09 milliards de vues et See You Again, de Wiz Khalifa, avec 4,02 milliards de vues.