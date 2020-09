Des toilettes à 20 millions d'euros dans l'ISS : mais comment ça marche ?

C’est ce mardi 29 septembre que doivent être livrées les nouvelles toilettes de la Station spatiale internationale (ISS). Si elles étonnent par leur prix, estimé à quelque 20 millions d’euros, elles apportent surtout davantage de confort pour les astronautes et permettent aussi de mieux recycler leurs déchets.

Présentées comme un nouveau système universel de gestion des déchets (Universal Waste Management System), ces nouvelles toilettes ont été mises au point par l’agence spatiale américaine (NASA).

Beaucoup plus petites qu’avant

Elles s’avèrent beaucoup plus compactes que les anciennes puisqu’elles sont 65% plus petites et 40% plus légères que le modèle actuellement en place dans l’ISS. Ce nouveau système comprend en outre des repose-pieds et des poignées empêchant les astronautes de s’en aller flotter au moment fatidique. Les toilettes ont également été prévues pour être plus pratiques pour les femmes puisqu’elles disposent désormais d’un siège. Enfin, la NASA garantit que le matériel sera plus simple et rapide à entretenir et à nettoyer.