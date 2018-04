Des skateboards électriques de nouvelle génération signés Boosted

La marque Boosted vient de commercialiser quatre nouveaux skateboards électriques adaptés au paysage urbain affichant 22km d'autonomie et pouvant atteindre les 38km/h.

Les amateurs de transports urbains alternatifs savent peut-être déjà que Boosted est la marque qui a imposé des roulettes oranges aux longboards électriques. Mais sa nouvelle collection de quatre produits vient diversifier son offre.

Deux des nouveaux modèles sont des longboards plutôt traditionnelles de 96cm pouvant atteindre les 38 km/h, mais deux planches plus compactes, de 75cm, affichent une vitesse maximale de 32km/h.

Les deux petits modèles, appelés Booster Mini S et X ont un poids similaire (environ 7kg), sont dotés de roues Boosted Lunar de 80mm, de trois modes et peuvent monter des côtes de 20%. Pour 150 dollars de plus, le Boosted Mini X est un peu plus rapide (3km/h) et dispose d'une autonomie double du modèle S, soit 22 km.

John Ulmen, le fondateur et directeur technique de Boosted, a évoqué ses nouveaux produits sur le blog de l'entreprise cette semaine: “La Boosted Mini est probablement la planche qui m'enthousiasme le plus. L'année dernière, lors d'un voyage à New York je n'arrêtais pas de penser à une planche plus adaptée à un environnement urbain très dense. Je voulais quelque chose (...) qui pouvait se ranger facilement lorsque je n'en avais plus besoin. Je voulais aussi un produit plus maniable.”

Le fabricant espère qu'avec un premier modèle à 749$, le Boosted Mini S toujours en cours de finitions, un plus grand nombre de citadins pourra s'offrir des planches électriques.

Les deux autre modèles plus longs affichent tous deux une autonomie de 22km, des roues Boosted Stratus de 85mm, et la possibilité de monter des côtes de 25% pour un poids de 7,7kg.

Les modèles Boosted Plus (1399$) et Boosted Stealth (1599$) sont annoncés d'ici 6 à 10 semaines. Le Boosted Mini S (749$) sera livré d'ici 8 à 10 semaines et le Boosted Mini X (999$) entre 12 à 14 semaines. Ils sont en vente sur le site web de la marque.