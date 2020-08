Des scientifiques ont développé un mini-robot "scarabée" qui avance sans batterie

Ils ont baptisé leur robot "RoBeetle" ou robot scarabée. Il ne mesure que 15 millimètres de longueur , ce qui fait du scarabée robotique "l’un des robots autonomes les plus légers et petits jamais créés", dit son inventeur, Xiufeng Yang.

Un fabuleux carburant liquide

La plupart des robots ont besoin de moteurs électriques pour avancer, et donc de batteries. Mais les batteries les plus petites existantes pèsent entre 10 et 20 fois plus que le scarabée de 50 milligrammes que l’équipe a pris comme animal de référence.

L’équipe de Xiufeng Yang a donc mis au point un système musculaire artificiel fondé sur un carburant liquide (méthanol) capable de fournir 10 fois plus d’énergie qu’une batterie de masse identique.

Les muscles sont composés d’un alliage de fils en nickel et titane (Nitinol) qui se contractent en longueur lorsqu’ils sont chauffés (contrairement à la plupart des métaux, qui s’allongent). La chaleur était causée par le contact entre la vapeur de méthanol émanant du réservoir et un catalyseur gainant les fils (une poudre de platine).