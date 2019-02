Des nouvelles fonctionnalités pour Skype, Instagram et Facebook

Skype, Instagram et Facebook ont intégré des mises à jours introduisant notamment des améliorations des aperçus de vidéos et de la gestion de groupes.

L'expérience d'utilisation de Skype, Instagram et Facebook vient d'être mise à jour et voici les nouveautés que les utilisateurs vont pouvoir découvrir lors de leur prochaine connexion.

Skype: arrière-plan flouté

Skype facilite la vie de ses utilisateurs qui veulent passer des appels vidéo mais qui n'ont pas forcément le temps de ranger leur appartement ou leur maison, grâce à une nouvelle fonctionnalité de floutage. Lors d'un entretien vidéo, d'une discussion avec ses parents ou des proches ou pour un rendez-vous professionnel, il suffit de choisir l'option "blur my background" pour flouter son arrière-plan.

Grâce à l'intelligence artificielle qui détecte les formes humaines, votre image sera nette et le reste de l'expérience Skype restera inchangée.

Cette possibilité de floutage est proposée pour la dernière version du logiciel sur la plupart des ordinateurs de bureau et les laptops.

Instagram: IGTV Previews

Jeudi passé, Instagram a annoncé que les aperçus d'Instagram TV (IGTV) vont désormais apparaître sur les fils d'actualité de tous les utilisateurs. Ces aperçus durent une minute et donnent accès à la vidéo intégrale sur IGTV, d'une durée maximale de 10 minutes. Cette mise à jour semble vouloir s'attaquer directement aux plateformes de streaming et de partage de vidéo comme YouTube et Switch.

De nombreux utilisateurs trouveront que le format vertical de la plateforme n'est pas idéal pour le partage de vidéos, qui sont plus logiquement positionnées au format paysage, mais qu'ils ne s'étonnent pas de voir dans les prochains jours de nombreux aperçus IGTV apparaître sur leur fil.

Facebook: Outils pour les administrateurs de groupes

Lors du sommet Facebook Communities Summit organisé en Californie jeudi passé, le réseau social a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités visant à aider les administrateurs de groupes à "continuer à construire [leurs] communautés". En résumé, les administrateurs ont désormais à leur disposition une nouvelle collection d'outils de formatage de posts permettant d'augmenter la taille du texte, d'ajouter des listes ou des citations.

Ils peuvent aussi plus facilement alerter des membres de leur communauté s'ils enfreignent une loi. Il peuvent mieux s'organiser grâce à un nouveau filtre par date et aussi rechercher des requêtes de membres par nom. De plus, les administrateurs de groupes peuvent répondre à des messages directs d'Instagram depuis leur boîte Facebook.