Des nouveautés connectées chez Philips Hue

Philips Hue a présenté une série de nouveautés. Parmi ces accessoires d'éclairage, on retrouve la fameuse ampoule à filament style Edison, un élément de déco qui demeure très tendance.

Philips Hue a offert jeudi 5 septembre un aperçu de ses nouveaux produits sur les réseaux sociaux via Signify, une entreprise du groupe.

Les toutes dernières nouveautés en éclairage et accessoires de #PhilipsHue sont là. En voici un petit aperçu ! #SmartLighting #SmartHome pic.twitter.com/j6Ty9GdjZY — Philips Hue (@tweethue) 5 septembre 2019

Collection Filament

Pour une touche rétro à la maison, Philips Hue propose la collection de lampes Edison Filament. Elles se déclinent sous trois formes : ampoule A19/A60, tube ST19/ST64 et globe 25/G93, respectivement vendues au prix de 19,95€, 24,95€ et 29,95€.

Bouton Smart

Discret, cet appareil qui dispose d'un aimant à sa base permet de contrôler l'éclairage à l'aide d'un simple bouton. Il se place n'importe où et les détails de son fonctionnement sont personnalisables. Le bouton Philips Hue Smart est proposé à 19,95€.

Smart plug

La prise Philips Hue Smart transforme n'importe quel éclairage en produit connecté au système Philips Hue -- lui-même cependant incompatible avec les ampoules connectées. Prix : 29,95€.

Ampoules spots GU10

Le spot GU10 est une nouveauté qui colorera les équipements existants aussi bien que les nouvelles installations lumineuses. Prix : 89,99€

Ampoules style bougie E14

L'E14 est à présent disponible en blanc au prix de 19,95€.

Hue Go

Hue Go est une lampe connectée portable actualisée pour accueillir la connectivité Bluetooth et disposer d'une plus grande autonomie. Elle est contrôlable via un smartphone. Philips Hue Go est disponible en Europe et en Amérique du Nord à partir du mois d'octobre au prix de 79,95€.