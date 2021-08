Des milliers d'objets connectés ciblés par les pirates, voici comment bien les protéger

Il convient en premier lieu de s'assurer que les mots de passe associés à chacun de ses objets connectés est bien complexe , c'est-à-dire impérativement composé de minuscules, de majuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. De plus, il faut penser à les renouveler régulièrement et à surtout ne jamais utiliser deux fois le même pour deux objets différents .

Si certains périphériques offrent une authentification à deux facteurs, il faut absolument en profiter et l'activer. Pour rappel, il s'agit d' authentifier sa connexion par un code envoyé par SMS ou par e-mail , en plus du traditionnel mot de passe. De cette manière, un tiers aura énormément de difficultés à s'y connecter, même s'il dispose, pour quelque raison que ce soit, du bon mot de passe.

Il va sans dire que l' accès à la box ou au routeur wi-fi utilisé dans le cadre de son réseau local doit lui aussi être extrêmement sécurisé. En plus d'un mot de passe compliqué, il faut également veiller à choisir le protocole WPA2 (ou WPA3 pour les modèles les plus récents) dans ses options. Enfin, comme pour tout matériel informatique, il ne faut pas oublier de mettre à jour son firmware , même si la plupart le font de manière automatique.

Il en va des objets connectés comme de sa box. Ainsi, qu'il s'agisse des firmwares directement sur le matériel en question ou bien des applications dédiées, il faut absolument tous les mettre à jour pour le bon fonctionnement et la sécurité de ses équipements. La plupart corrigent en effet des failles de sécurité plus ou moins importantes.

Pour plus de sécurité, il est aussi possible de monter son propre réseau privé virtuel (VPN) crypté et sécurisé. Non seulement cela réduit les risques de piratage de l'ensemble de appareils connectés dessus mais ce type de réseau s'avère également pratique puisqu'il est possible d'y accéder à distance pour profiter de ses données ou gérer ses paramètres.