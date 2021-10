Des lunettes connectées pour les cyclistes, mais pour quoi faire ?

Ces lunettes intègrent la technologie ActiveLook, développée par une autre startup française, Microoled. L’idée est d’afficher des informations à hauteur des yeux afin que le cycliste ne quitte jamais la route du regard. Ces données concernent aussi bien la navigation GPS (direction à prendre, distance, restant à parcourir, etc.) que le suivi des performances (vitesse, kilométrage parcouru, chronomètre…).



Techniquement, ces données s’affichent grâce à un tout petit écran connecté en Bluetooth au smartphone du cycliste. A noter qu’un simple mouvement de la main devant les lunettes suffit à faire défiler ces informations (bienvenue dans le futur). Elles sont évidemment très légères à porter et sont dotées d’une autonomie d’environ 12 heures.

Leurs verres photochromiques s’adaptent automatiquement à la luminosité ambiante et elles résistent facilement à la pluie ou encore à la poussière. Enfin, ces lunettes sont ajustables et s’adaptent à toutes les morphologies. L’application mobile associée permet quant à elle de personnaliser l’affichage et donc de choisir le type de données à afficher avant de commencer à rouler.

Cosmo Vision est d’ores et déjà disponible en précommande pour 489 euros (une bouchée de pain…).