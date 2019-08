Des lentilles de contact qui zooment votre vision

Non, nous ne sommes pas dans un film de science-fiction.

On l’apprend chez nos collègues de designboom, des scientifiques de l’université de San Diego en Californie ont développé ces lentilles dignes de Terminator. Une première étude met en avant les différentes manières d’utiliser la 'soft robotic' et la collaboration possible entre le robot et l’humain. La 'soft robotic' est la science qui utilise des matériaux et mécanisme qui se rapproche d’un organisme vivant.

Pour réaliser ces lentilles, l’équipe de scientifiques a utilisé les signaux électriques qui existent dans les yeux de manière naturelle. Le résultat final étant une lentille de contact qui répond directement aux mouvements de l’œil de l’utilisateur. Pour l’instant, une seule commande fonctionne : cligner deux fois des yeux pour zoomer. On imagine déjà les nombreux usages que la science, la médecine et les utilisateurs lambda en feront !