Des joueurs recréent Mario Kart dans Fortnite

Ou plutôt une version très basique de Mario Kart.

Avec l’arrivée du mode Playground dans le jeu phénomène Fortnite, les joueurs ont eu l’occasion de bâtir toute sorte de choses sans se préoccuper des ennemis. À la différence du mode Battle Royale (cent joueurs, chacun pour soi), le mode playground est un grand bac à sable permettant de se familiariser avec le jeu.

L’occasion était donc trop belle pour des utilisateurs du site Reddit, qui ont profité du mode construction et du chariot de course disponible depuis quelques semaines pour recréer des circuits de Mario Kart. Ou disons " à la Mario Kart ", car on est évidemment loin de la saga à succès de Nintendo en termes de gameplay.

Le Redditor JoshB_C a partagé le résultat dans une vidéo reprenant les sons des vrais Mario Kart pour plus de "réalisme" et il faut avouer que ça fonctionne plutôt bien. Ne vous attendez pas pour autant à une course rythmée, avec des power-ups à gogo, ça reste des personnages qui poussent une caddie sur des constructions basiques.

Depuis lors, des vidéos d’autres circuits pullulent sur YouTube (exemple ci-dessous). Une nouvelle mode qui permet à Fortnite de continuer de faire parler. Même si dans ce cas, les développeurs n’y sont presque pour rien.