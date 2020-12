Des joueurs découvrent un jeu inédit pour Dreamcast basé sur Les Simpsons

Le jeu, découvert par le forum Dreamcast Talk, n’a jamais vu le jour.

Baptisé The Simpsons Bug Squad !, le titre avait été développé au début des années 2000 par le studio britannique Red Lemon Studios, à qui l’on doit notamment Aironauts, Braveheart ou encore Farscape: Le Jeu.

Le principe est aussi simple que loufoque, puisque le joueur n’y incarne pas les membres de la famille Simpsons, mais des cafards qui envahissent la mythique maison située au 742 Evergreen Terrace à Springfield.

Quelques images, réalisées en Cel Shading et très fidèles à la série (surtout pour des graphismes datant de 2000), ont été publiées sur YouTube par la chaîne Dreamcastic. Il ne s’agit que d’une démo technique sans son, découverte sur un kit de développement, mais cela donne un aperçu de ce à quoi aurait pu ressembler le jeu s’il avait vu le jour.

Actuellement on n’en sait pas beaucoup plus sur ce projet, ni pourquoi il a été annulé. Mais si la démo vous tente, vous pouvez l’essayer à cette adresse. Quant aux jeux basés sur Les Simpson, cela ne manque pas. Ces dernières années, nous avons eu droit à Hit and Run, The Simpsons Skateboarding, sans oublier The Simpsons: Tapped Out qui continue de cartonner sur les app stores.