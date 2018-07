Des fans adaptent la série de jeux vidéo Uncharted en court-métrage

Sony prépare actuellement une adaptation ciné officielle de la série Uncharted, qui a fait les beaux jours de la PlayStation. Mais des fans ont été plus rapides que le studio, en proposant un court-métrage plutôt réussi, avec en prime la présence de l’acteur Nathan Fillion.

Il est vrai que le nom de Nathan Fillion (Firefly, Castle) revient sans cesse quand on aborde le casting d’un éventuel film Uncharted. Après tout, qui mieux que lui pour incarner l’aventurier Nathan Drake ? Ce court-métrage pourrait d’ailleurs donner quelques idées à Sony…

Si vous avez déjà joué à un épisode d’Uncharted, vous reconnaîtrez dans ces 15 petites minutes tout l’humour de Nathan Drake, et quelques personnages comme Sully ou Elena. Le réalisateur, Allan Ungar, n’a évidemment pas les moyens de recréer certaines scènes d’action hallucinantes du jeu vidéo, mais on sent malgré tout le potentiel de la franchise au cinéma. On est en tout cas bien loin d’adaptations désastreuses comme le récent Assassin’s Creed ou l’horrible film Super Mario.

Et bonne nouvelle pour tous ceux qui ne parlent pas anglais : des sous-titres français sont disponibles dans la vidéo ci-dessous.