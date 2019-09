Des écouteurs trackers d'activité et une nouvelle enceinte dans les cartons d'Amazon ?

Lors de la conférence Amazon prévue ce mercredi 25 septembre à Seattle (États-Unis), un nouveau terminal Echo, le plus grand jamais produit, ainsi que des écouteurs sans fil faisant également office de trackers d'activité pourraient être dévoilés, selon les sites spécialisés américains.

Cet événement devrait avant tout être l'occasion pour Amazon de renouveler sa gamme Echo, comme cela avait d'ailleurs été le cas en 2018. Elle pourrait d'ailleurs accueillir une nouvelle enceinte, en l'occurrence la plus grande jamais produite par Amazon et intégrant un woofer, capable de concurrencer le Google Home Max ou encore l'Apple HomePod pour ne citer que des produits intégrant des assistants intelligents concurrents.

Toutefois, la nouveauté la plus spectaculaire pourrait prendre la forme d'écouteurs trackers d'activité, capables de calculer la distance parcourue, la vitesse moyenne ou encore les calories brûlées. Équipés d'un accéléromètre et de divers capteurs, ils permettraient à Amazon de proposer un produit orienté sport et santé, dans l'air du temps. Les rumeurs évoquent également un prix très bas, sous la barre symbolique des 100 dollars, mettant à mal la concurrence.

L'idée, déjà bien connue, est pour Amazon de placer Alexa au coeur des usages du quotidien, sans limites ou presque. Durant l'été, Bloomberg avait ainsi révélé qu'Amazon planchait toujours sur un projet de robot domestique, à la fois autonome et intelligent. Il s'agirait d'un appareil capable de suivre n'importe quel humain et de l'aider dans des tâches plus ou moins complexes. Reste à voir si ce projet a abouti ou non.

Enfin, Amazon devrait également être faire le point sur ses divers services à l'occasion de cette présentation.