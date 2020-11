Des conférences pratiques et engagées sur les métiers du jeu vidéo à suivre gratuitement en ligne.

Accessible sur Discord, cet événement gratuit proposera notamment des conseils pour entrer sur le marché du travail et abordera des questions sensibles comme le harcèlement de la part des professionnels.

Envie de se lancer dans l'industrie du jeu vidéo ? Pour discuter des métiers et de l'actualité du monde du gaming, l'Institut de l'Internet et du Multimédia organise la première édition de l'IIM Student Game Conférence du 23 au 27 novembre 2020.

Parité, inclusivité, diversité : démocratiser l'accès aux métiers du gaming

Le dimanche 22 novembre marque la Journée mondiale du jeu vidéo. L'occasion pour l'école IIM (Institut de l'Internet et du Multimédia), spécialisée dans les métiers du jeu vidéo, d'organiser sa première édition du IIM Student Game Conference.

Ce nouveau rendez-vous vise à proposer aux étudiants et au grand public 5 jours rythmés par des conférences aussi bien pratiques qu'engagées.

Du 23 au 27 novembre 2020, l'événement totalement gratuit se déroulera entièrement en ligne sur Discord.

Parmi les partenaires de ce rendez-vous, aux côtés de l'Agence Française pour le Jeu Video (AFJV), l'association Women in Games proposera des conférences centrées sur l'inclusivité et la diversité des personnes noires et queer dans le milieu.

Jennifer Lufau proposera quant à elle "Dans la peau d'une afrogameuse : la place des femmes noires dans l'industrie du jeu vidéo" le mercredi 25 novembre et Sybil Collas avec "Attack helicopter - Survie queer en milieu vidéoludique" le jeudi 26 novembre. Une conférence sur la "Prévention du harcèlement au travail" sera même animée par Aline Bardou de Women in Games le vendredi 27 novembre.