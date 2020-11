Demon’s Souls : le remake PlayStation 5 s’offre une bande-annonce de lancement

“Redonner vie à un classique de PlayStation et permettre aux fans du jeu original et à une toute nouvelle génération de joueurs de jouer à cet indémodable a été pour nous une véritable leçon d’humilité”, explique Gavin Moore, Directeur artistique, SIE Worldwide Studios External Development.

À une semaine de son lancement, le remake signé cette fois Bluepoint Games et Japan Studio, s’offre une bande-annonce qui devrait ravir les fans.

“L’idée d’une version remastérisée de Demon’s Souls germait depuis très longtemps, mais nous avions peur que le rendu ne soit pas à la hauteur de la légende”, poursuit-il. “Mais quand nous avons vu la puissance de la nouvelle génération, nous avons su que le temps était enfin venu de relever le défi. C’est un immense privilège que nous avons eu de créer un jeu pour la sortie de la PlayStation 5.”

Au rayon des nouveautés de ce remake : un mode performance avec de la 4K dynamique et 60 images par seconde, et un mode cinématique, en 4K native et 30 images par seconde. Malheureusement, le Ray Tracing ne sera pas au programme.

Et pour tous ceux qui veulent se (re)plonger dans le monde de Boletaria, Sony a également publié un guide de l’aventurier, avec des petits conseils (en anglais) pour bien profiter du jeu.