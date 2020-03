Dell permet de prendre le contrôle d’un iPhone depuis un ordinateur

Comme annoncé lors du CES 2020, la firme américaine propose une nouvelle mise à jour de son application “Dell Mobile Connect”.

Comme son nom l’indique, elle permet de connecter un smartphone, afin d’en prendre le contrôle directement depuis Windows (et ainsi pouvoir téléphoner, envoyer et recevoir des SMS et échanger des fichiers). Et bonne nouvelle, désormais les iPhone d’Apple sont également compatibles.