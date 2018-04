Dell dope son offre de PC portables 2-en-1 à la 4k et aux puces Intel de 8e génération

Le fabricant de PC Dell dévoile une nouvelle gamme d'ordinateurs bénéficiant des toutes dernières technologies, à commencer par les dernières puces d'Intel. Parmi ces nouveautés figure le nouveau XPS 15 2-en-1, dévoilé au CES en janvier 2018 et désormais disponible à la vente.

Ce Dell XPS 15 2-en-1, récompensé aux "Best of CES Awards" est donc désormais en vente, dans le monde entier. Cet ordinateur 15,6 pouces haut de gamme se présente comme le plus petit et fin du marché. Selon ses différentes configurations, il peut accueillir un écran tactile bord à bord FHD (1080p) ou 4k, un SSD de 256 Go à 1 To, jusqu'à 16 Go de RAM et affiche une autonomie de 15 heures. Cette machine est d'ores et déjà disponible à la commande sur le site du constructeur, à partir de 1.799 euros. Dell met également à jour son XPS 15 classique, lequel sera disponible dans sa nouvelle version courant mai 2018.

Ces nouveautés intègrent les derniers processeurs Intel Core de 8e génération. Afin de favoriser le visionnage de vidéos en Streaming (Netflix...), Dell a également doté ces PC de nouvelles solutions logicielles permettant d'afficher des images plus réalistes et détaillées avec des teintes vives (CinemaColor), de restituer un son de qualité cinéma (CinemaSound), d'économiser la bande passante et d'améliorer la résolution (CinemaStream).

A noter que Dell annonce également la commercialisation dans le courant du printemps 2018 de nouveaux modèles Alienware 15 et 17 pour joueurs et d'un Vostro 15 7000 à destination des professionnels. Il y aura aussi du neuf du côté des PC de bureau avec les nouveaux Inspiron 22 3000 et 27 7000 tout-en-un.



AFP