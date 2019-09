Déjà une mise à jour de sécurité pour iOS 13

Ce mardi 24 septembre 2019, Apple met à disposition une mise à jour de sécurité importante de son système d'exploitation mobile, quelques jours seulement après le lancement de sa toute nouvelle version (iOS 13). Dans le même temps, la firme à la pomme déploie la toute première version d'iPadOS, spécialement dédié aux tablettes.

Il est souvent recommandé d'être patient et de ne jamais installer dès son lancement une mise à jour majeure de système d'exploitation. Chez Apple, cela vaut aussi bien pour macOS que pour iOS. Déployé le 19 septembre dernier, iOS 13 comprend encore de nombreux bugs, lesquels devraient heureusement être corrigés par iOS 13.1 disponible ce mardi 24 septembre.

Pour rappel, la nouvelle version d'iOS inaugure quelques nouvelles fonctionnalités, comme un mode sombre ou encore "Connexion avec Apple", qui offre la possibilité de se connecter à des applications ou des sites Web directement via son identifiant Apple, à l'aide de Face ID ou Touch ID. A noter aussi que la plupart des outils de retouche photo ont été adaptés à la retouche vidéo, comme faire pivoter l'image, la rogner ou encore appliquer des filtres. Enfin, iOS 13 intègre le tout nouveau service de jeux par abonnement Apple Arcade, qui propose de jouer de manière illimitée à tout un tas de jeux exclusifs pour seulement 4,99 euros par mois. iOS 13 est disponible sur l'iPhone 6s et tous les modèles ultérieurs ainsi que sur les iPod touch de 7e génération.

Dans le même temps, Apple déploie pour les possesseurs d'iPad récents (iPad Pro et toutes les générations ultérieures ou égales à l'iPad de 5e génération, l'iPad mini 4 et l'iPad Air 2). Grâce à ce tout nouveau système d'exploitation spécialement dédié à la tablette, celle-ci se transforme en véritable mini-ordinateur, avec notamment la prise en charge des souris, en plus de l'Apple Pencil. L'écran d'accueil affiche désormais plus d'applications et de widgets et il devient possible d'exploiter simultanément plusieurs fichiers et documents depuis la même application (Split View) ou simplement d'en visualiser plusieurs (Slide Over) mais aussi de profiter sur sa tablette d'une version pour ordinateur des sites Web sous Safari. Évidemment, toutes les dernières nouveautés d'iOS (le mode sombre, Connexion avec Apple, etc.) sont également intégrées à iPadOS.