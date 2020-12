Déjà plus de 7 milliards d'objets connectés dans les foyers du monde entier

Il y aurait actuellement quelque 7,4 milliards d'objets connectés actifs dans les foyers du monde entier, selon le cabinet d'analyse Juniper Research. Ce chiffre devrait presque doubler pour atteindre les 13,5 milliards en 2025.

A eux seuls, les appareils de divertissement intelligents (assistants vocaux, téléviseurs, consoles de jeux vidéo) sont largement majoritaires et devraient représenter plus de 230 milliards de dollars de chiffre d'affaires rien que pour 2025.

Dans un autre genre et bien que portée par 3,9 milliards d'appareils actifs en 2025, la domotique ne concernera qu'à peine un foyer sur dix dans le monde, principalement via des ampoules et des serrures connectées. Des objets que les consommateurs n'ont nullement besoin de remplacer régulièrement.

Jusqu'à nouvel ordre, les objets connectés sont donc plus synonymes de divertissement (streaming audio et vidéo) que de confort de vie.