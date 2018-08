Deezer lève 160 millions d’euros et dépasse le milliard d’euros de valorisation

La plateforme de streaming musical rejoint trois autres entreprises dans le club des licornes françaises.

Dans le monde de la tech, une licorne est une société valorisée à plus d’un milliard de dollars (ou d’euros, c’est selon). On y retrouve des sociétés telles que Dropbox, Pinterest ou encore Snapchat. Et grâce à une levée de fonds de 160 millions d’euros, Deezer devient la quatrième entreprise française à rejoindre le club, aux côtés de Vente-Privée, Blablacar et Criteo.

Selon le PDG Hans-Holger Albrecht, cette levée de fonds permettra "à la fois de financer l’accélération de notre développement sur des marchés en forte croissance et de renforcer nos positions dans des territoires clés." Parmi les investisseurs, on retrouve Access Industries, Orange et LBO France, mais également Kingdom Holding Company et Rotana, tous les deux sous la direction du Prince Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud.

L’homme d’affaires saoudien, neveu du roi Salman, a déjà investi dans d’autres entreprises tech, notamment Twitter. "L’investissement de Kingdom Holding et Rotana Group dans Deezer représente l’un des nombreux investissements de premier choix que nous avons toujours cherchés pour nos actionnaires. La signature de cet accord de distribution fera entrer Rotana dans l’arène internationale", déclare-t-il dans le communiqué.

Rotana est le plus grand groupe de médias au Moyen-Orient. Il distribuera en exclusivité sur la plateforme Deezer le catalogue de contenus audio et vidéo de Rotana dans les régions du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, notamment en Égypte, en Arabie Saoudite, en Turquie et aux Émirats arabes unis .

Deezer est présent dans 180 pays. Le groupe revendique 14 millions d’utilisateurs actifs. En face, Spotify compte 83 millions d’abonnés payants, contre 50 millions pour Apple Music.