Deepfake : Une vidéo confronte virtuellement plusieurs célébrités - © Josh Robert Thompson

Deepfake Roundtable: Cruise, Downey Jr., Lucas & More - The Streaming Wars | Above the Line - With the launch of Disney+ looming large over Netflix and Hollywood at large, Collider used deepfake technology to bring together five living legends to discuss the streaming wars and the future of cinema. Enjoy this lively conversation between Robert Downey, Jr. (Avengers: Endgame, Dolittle), George Lucas (Star Wars, Indiana Jones), Tom Cruise (Mission: Impossible, Edge of Tomorrow), Ewan McGregor (Doctor Sleep, Obi-Wan), and Jeff Goldblum (The World According to Jeff Goldblum, Jurassic World 3), moderated by Mark Ellis (Dog Stepfather). #AboveTheLine #DisneyPlus #Deepfake Josh Robert Thompson as George Lucas & Jeff Goldblum Jamie Costa as Ewan McGregor Evan Ferrante as Tom Cruise Jeff Richards as Robert Downey Jr. Moderated by Mark Ellis Audio/Music: Adam Galloway