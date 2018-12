Du moins c’était le cas jusqu’il y a peu. Car avec l’arrivée sur l’App Store de l’application gratuite Music Year in Review, développé par NoiseHub, les abonnés au service de musique d’Apple pourront également découvrir quel artiste et quelle chanson ils ont le plus écoutés en 2018.

Découvrez votre historique d’écoute sur Apple Music grâce à l’application Music Year in Review - © NoiseHub / App Store

Pour cela, il suffit de télécharger gratuitement l’application sur l’App Store et de la connecter à Apple Music. Vous pourrez ensuite découvrir plusieurs statistiques concernant vos habitudes d’écoutes. À savoir :

Le nombre d’heures consacrées à votre artiste préféré

Votre genre, artiste et chanson préférés

Vos cinq chansons les plus écoutées

Vos cinq artistes les plus écoutés

On est bien loin du niveau de détail offert par le “Wrapped” de Spotify, mais c’est un bon début. D’autant plus qu’il s’agit d’une application tierce et non d’un service proposé directement par Apple. Les infos sont présentées sur trois écrans différents, chacun pouvant être téléchargé ou partagé sur Twitter et Instagram.