Découvrez tout ce qu'Instagram sait (ou croit savoir) sur vous

Ce n'est pas nouveau, Instagram, comme n'importe quel réseau social, garde en mémoire toutes sortes d'informations sur ses utilisateurs. Mais dans certains cas, les informations sont plus farfelues qu'utiles.

C'est un tweet, depuis repris des centaines de milliers de fois, qui a fait tourner l'information. Ce "jeu (présenté comme tel sur Twitter) propose aux utilisateurs de fouiller dans les données publicitaires récoltées par Instagram, et de partager les résultats les plus saugrenus.

Pour y accéder, c'est simple :

Lancez Instagram et rendez-vous sur votre profil Cliquez sur le menu dans le coin supérieur droit (les 3 traits) Cliquez sur "Paramètres" dans le coin inférieur droit Cliquez sur "Sécurité" puis sur "Accéder aux données" Faites défiler la page tout en bas, afin d'arriver aux "Centre d'intérêt publicitaires" Cliquez sur "Voir Tout"

Vous y retrouverez des mots clés associés, de près (et souvent de loin) à vos habitudes sur le réseau social. Et au-delà de l'aspect effrayant d'une telle liste (on sait qu'elle existe, mais être confronté à ces résultats peut être étrange), c'est avant tout les centres d'intérêt complètement à côté de la plaque qui ont faire rire les internautes.

Sachez qu'une fois la petite blague passée, vous pouvez effacer ces données (ou les télécharger) à tout moment. Suivez la liste ci-dessus et après le point 4, cliquez sur "Télécharger les données" ou "Supprimer l'historique des recherches".