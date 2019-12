Découvrez Rewound, l'application qui transforme votre iPhone en iPod Classic

Le lecteur MP3 d'Apple a décidément la cote en ce moment.

Fin novembre, nous vous parlions d'un projet, développé par un jeune étudiant, Elvin Hu. Son idée était simple : transformer un iPhone en iPod Classic, avec tout ce que cela comporte, comme la "click wheel" et l'interface "Cover Flow".

Mais si Elvin Hu déclarait ne pas être certain de pouvoir publier officiellement son application (notamment pour des questions de droits), d'autres l'ont déjà devancé. C'est notamment le cas de Louis Anslow, un développeur qui présente Rewound, une application gratuite qui séduira les nostalgiques du lecteur MP3.

Si Rewound a pu atterrir sur l'App Store, c'est parce qu'il s'agit avant tout d'un simple lecteur de musique. Quand on ouvre l'application pour la première fois, on ne retrouve pas l'interface de l'iPod Classic. Et pour cause, afin de ne pas se faire censurer par Apple, Louis Anslow a privilégié une méthode alternative, basée sur des "skins", soit des interfaces à télécharger sur Twitter ou Weibo.

En cliquant sur Twitter, la première interface proposée est évidemment celle de l'iPod Classic, ce qui facilite le processus. Il suffit alors de télécharger l'image dans ses photos, puis de l'uploader sur l'application, qui se chargera de déplacer et "d'activer" les boutons au bon endroit.

En quelques secondes, l'application transforme l'iPhone en iPod Classic et va piocher dans Apple Music pour composer la vraie-fausse bibliothèque de MP3 de l'iPod. À terme, le développeur proposera également une connexion à Spotify, afin d'étendre les possibilités de son lecteur.

Rewound est déjà disponible sur l'App Store.