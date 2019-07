Découvrez les jeux vidéo les plus vendus de ces 20 dernières années

Quels sont les jeux les plus vendus sur PlayStation, Xbox et les consoles de Nintendo ? C'est la question que se sont posé le site IGN et l'institut NPD.

Ce classement, qui ne concerne que les États-Unis, donne malgré tout un joli aperçu des succès de l'industrie vidéoludique. Et vous le verrez, les mêmes grands noms reviennent sans cesse.

Top 10 des jeux les plus vendus, sur toutes les plateformes, entre 1999 et 2019

Grand Theft Auto V – Rockstar Games – 2013 Call of Duty: Black Ops – Activision – 2010 Call of Duty: Black Ops II – Activision – 2012 Call of Duty: Modern Warfare 3 – Activision – 2011 Guitar Hero III: Legends of Rock – Activision – 2007 Call of Duty: Modern Warfare 2 – Activision – 2009 Rock Band – Electronic Arts – 2008 Call of Duty: Black Ops III – Activision – 2015 Call of Duty: Ghosts – Activision – 2013 Call of Duty: WWII – Activision – 2017

Top 10 des jeux les plus vendus, sur les consoles de Microsoft, entre 1999 et 2019

Grand Theft Auto V – Rockstar Games – 2013 Call of Duty: Black Ops – Activision – 2010 Call of Duty: Black Ops II – Activision – 2012 Call of Duty: Modern Warfare 3 – Activision – 2011 Call of Duty: Modern Warfare 2 – Activision – 2009 Call of Duty: Ghost – Activision – 2013 Call of Duty: Black Ops III – Activision – 2015 Call of Duty: Advanced Warfare – Activision – 2016 Call of Duty 4: Modern Warfare – Activision – 2007 Call of Duty: WWII – Activision – 2017

Top 10 des jeux les plus vendus, sur les consoles de Sony, entre 1999 et 2019

Grand Theft Auto V – Rockstar Games – 2013 Guitar Hero III Legends of Rock – Activision – 2007 Grand Theft Auto: San Andreas – Rockstar Games – 2004 Call of Duty: Black Ops – Activision – 2010 Call of Duty: Black Ops II – Activision – 2012 Red Dead Redemption II – Rockstar Games – 2018 Call of Duty: WWII – Activision – 2017 Call of Duty: Modern Warfare 3 – Activision 2011 Call of Duty: Black Ops III – Activision – 2015 Call of Duty: Black Ops IIII – Activision – 2018

Top 10 des jeux les plus vendus, sur les consoles de Nintendo, entre 1999 et 2019