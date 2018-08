Découvrez les jeux Assassin’s Creed Odyssey et Spider-Man dans deux nouvelles vidéos de gameplay

La rentrée vidéoludique sera chargée, très chargée. Sont attendus des mastodontes tels que Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 4, Call of Duty : Black Ops 4, Battlefield V, Pokémon Let’s Go, Fallout 76, Hitman 2, et Assassin’s Creed Odyssey ainsi que Spider-Man. Et ces deux dernières créations se dévoilent un peu plus à travers deux vidéos de gameplay.

La première, consacrée à Spider-Man, développé par Insomniac, nous vient de la chaîne YouTube PlayStation Access. On y retrouve le directeur créatif du studio Insomniac, Bryan Inthihar, qui pendant près de 20 minutes, commente les actions de Spider-Man dans un New York très réaliste.

Le jeu, qui vous placera dans les collants de l’homme-araignée, se rapproche du gameplay de la série des Batman Arkham, notamment pour les phases de combats. Les propriétaires d’une PlayStation 4 (ou d’une PlayStation 4 Pro pour jouer en 4K) pourront tisser leur toile dès le 7 septembre prochain.

La deuxième vidéo a été publiée par le site américain IGN. À quelques semaines de la Gamescom de Cologne, le jeu d’Ubisoft se dévoile une fois de plus pendant une dizaine de minutes. Le jeu, qui sortira sur PC, PS4 et Xbox One le 5 octobre prochain, vous plongera dans la Guerre du Péloponnèse, en 431 avant Jesus Christ.