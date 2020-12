Découvrez la Wristcam, une caméra… pour l’Apple Watch

La Wristcam est un drôle d’accessoire pour l’Apple Watch. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un bracelet, qui permet de prendre des photos et des vidéos. Le tout depuis le poignet.

L’objet est plutôt imposant (et pèse 23 grammes, soit la moitié d’une Apple Watch sans bracelet), mais embarque deux capteurs : un premier, tourné vers “l’extérieur”, capable de capturer des photos en qualité 4K et des vidéos en 1080p. Et un second, pour prendre des selfies d’une résolution de 2 MP.

(Ci-dessous, des exemples de photos prises avec la Wristcam)