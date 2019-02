Découvrez la première mission de Hitman 2 gratuitement et dans son intégralité

L'agent 47 s'offre une démo gratuite qui ne dit pas vraiment son nom.

Si vous n'avez pas encore joué à Hitman 2, voici une bonne occasion de sauter sur un titre très riche et plébiscité à la fois par la presse spécialisée et les joueurs. En effet, le jeu développé par IO Interactive et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment, et disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4, propose désormais un "Starter Pack".

Sous cette appellation étrange se cache une démo gratuite très intéressante, puisqu'elle offre l'intégralité de la première mission du jeu. Pour les nouveaux venus, sachez que le but est de s'infiltrer dans des lieux le plus discrètement possible, afin d'éliminer une cible. Chaque mission offre une rejouabilité quasi infinie, tant les scénarios possibles sont divers et variés.

Le "Starter Pack" se différencie donc des démos classiques, puisqu'à lui seul, il offre plusieurs heures de jeu, pratique pour se familiariser avec la série. Cette première mission, baptisée "L'appel de la nuit", vous emmènera dans une sublime villa à Hawkes Bay, en Nouvelle-Zélande.

Cette démo accompagne une mise à jour qui corrige plusieurs problèmes liés à l'intelligence artificielle des gardes, notamment lorsqu'ils entendent un coup de feu au loin. La liste complète des changements et améliorations est à retrouver par ici. Quant au starter pack, vous le trouverez ici.