Découvrez la Playdate, cette étrange console qui se contrôle avec une manivelle

Jusqu’ici, rien de neuf, PlayStation et Xbox proposent également cette formule. Sauf que les jeux conçus pour la Playdate seront exclusifs à la plateforme, et seront distribués selon un calendrier très précis.

Au total, les joueurs retrouveront 24 jeux uniques pour cette première saison, téléchargés automatiquement sur la console via le Wi-Fi. Parmi les titres attendus, on retrouve notamment des créations de Zach Gage ou Shaun Inman, soit des stars du petit monde des jeux vidéo indés.

Une manivelle pour contrôler les jeux

La console portable est constituée d’un écran 1-bit de 400 x 240 pixels; d’une croix directionnelle et de deux boutons; mais surtout d’une manivelle. Celle-ci permettra de contrôler certains jeux, et de diversifier les mécaniques. Ainsi, dans le titre " Crankin’s Time Travel Adventure ", il sera question de faire évoluer un personnage dans le temps en faisant tourner la manivelle en avant ou en arrière.

Des accessoires fun

La Playdate étant une console fun, Panic a dévoilé un premier accessoire tout aussi " étrange " que la console. À savoir un dock qui fait à la fois office de station de recharge, de porte-crayon (oui, oui), et d’enceinte Bluetooth. Et que pourrez-vous diffuser sur cette enceinte ? Tout simplement de la musique tout aussi fun, issue de l’excellente application Poolsuite FM, également disponible sur le web, iOS et Android, et qu’on vous conseille chaudement (surtout en cette période estivale).

L’accessoire n’a pas encore de date de sortie, mais la console quant à elle sera disponible en précommande à partir du mois de juillet. Elle vous coutera 179 dollars (plus les frais de port), et Panic met tout en oeuvre pour éviter les pénuries.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel de la console.