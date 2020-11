Découvrez l’Aya Neo, la console qui veut concurrencer la Switch de Nintendo

La firme chinoise Aya a dévoilé la Neo, sa dernière console portable au look (très) inspiré de la Nintendo Switch.

Mais la Neo n’est pas une console comme les autres. Tout simplement, car elle tourne sous Windows 10. Autrement dit, il s’agit plus d’un PC miniature que d’une console traditionnelle. Ce qui signifie qu’elle donne accès à un large catalogue de jeux, ainsi qu’aux boutiques Steam et Epic Games Store.

La Neo propose un écran de 7 pouces, d’une résolution de 1200 x 800 pixels, entouré d’une coque transparente qui laisse apparaître les différentes composantes. Dont un processeur AMD Ryzen 5 4500 à 6 coeurs et d’une fréquence de 4.0 GHz. Ainsi qu’une RAM de 16 Go LPDDR4; une carte graphique Radeon et un disque dur SSD M.2 de 512 Go (ou de 1 To).