Le but du "jeu" est très simple. Il faudra survivre à un vol de six heures, en classe économique, et en temps réel. Attendez-vous à des retards, des soucis techniques, de la nourriture pas réellement appétissante et des heures de vidéos inintéressantes à regarder sur l'écran positionné sur le siège avant.

Le jeu, développé par la chaîne américaine AMC (Breaking Bad, The Walking Dead, c'est eux) et le studio Bacronym, est également un simulateur. Mais un simulateur qui vous place dans la peau d'un voyageur.

Découvrez Airplane Mode, un simulateur de vol par comme les autres - © AMC Games / Bacronym

Comme le souligne la description du jeu, voyez le bon côté au des choses, "au moins vous êtes assis près d'une fenêtre". La liste des "fonctionnalités" du jeu est tout aussi drôle :

Airplane Mode explore l'expérience d'un voyage en avion jusque dans les moindres détails, de la conception de votre siège et du dossier devant vous au contenu de votre valise en cabine et de votre smartphone, en passant par les comportements des équipages de cabine et les autres passagers. Les circonstances de votre vol changeront chaque fois que vous jouerez. En d'autres termes, Airplane Mode est la simulation de vol la plus réaliste jamais créée. Asseyez-vous, détendez-vous et essayez d'en profiter.

Avec:

- Taxi, décollage et atterrissage.

- Images satellites assez précises de votre trajectoire de vol.

- Collations, boissons de qualité supérieure et repas (option poisson incluse).

- Bagage avec un livre, un casque, un stylo et un câble de recharge.

- Une lumière pour la lecture et une carte d’information concernant l’avion.

- Événements aléatoires sur chaque partie, tels que turbulences, du wifi de mauvaise qualité et des retards.

- Bruit ambiant authentique... à qui appartient ce bébé ???

- Système de divertissement en vol avec suivi des vols et films à succès

des années 1930.

- Enfin, notre magazine primé, Stratosphere, regorge d'articles, de mots croisés et de Sudoku.

Le jeu sera disponible dans le courant de l'année prochaine sur Steam, et peut déjà être ajouté à votre wishlist. Vous y trouverez également une "bande annonce" palpitante.