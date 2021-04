Deathloop, une exclusivité PS5, est une nouvelle fois repoussé

Initialement attendu pour 2020, Deathloop avait été repoussé une première fois à cause du coronavirus et des contraintes du télétravail. Mais le jeu ne sera pas prêt à temps. En effet, le studio a confirmé sur Twitter un report au 14 septembre 2021.

“Nous avons pris la décision de repousser la sortie de Deathloop au 14 septembre 2021. Nous nous engageons à assurer la qualité et à préserver les ambitions de notre équipe tout en garantissant la santé et la sécurité de tous chez Arkane”, explique le studio. “Nous utiliserons ce temps supplémentaire pour atteindre notre objectif: créer une expérience de jeu amusante, élégante et époustouflante. Nous vous prions de nous excuser pour ce retard et vous remercions tous pour votre passion et votre enthousiasme. C’est le carburant qui alimente notre créativité et notre travail acharné.”

Lire aussi : Gran Turismo 7 est repoussé à 2022

Les retards s’accumulent

Deathloop rejoint donc une longue liste de jeux retardés (en partie) à cause de la crise sanitaire, comme The Lords of the Rings : Gollum; Hogwarts Legacy; New World, Gotham Knights ou encore Gran Turismo 7.

Lire aussi : Gotham Knights est repoussé à 2022

Pour rappel, dans Deathloop, le joueur incarne Colt, un assassin bloqué dans une boucle temporelle. Pour s’en échapper, il devra s’attaquer à huit cibles afin de briser cette boucle. Mais à chaque mission ratée ou à chaque mort, la boucle redémarre. Évidemment, cela sera plus compliqué que prévu, car une certaine Julianna Blake sera présente sur l’île de Blackreef à vos côtés pour vous empêcher de vous échapper. Il faudra donc envisager la boucle comme un atout plutôt qu’un désavantage. D’autant qu’à chaque redémarrage, vous conservez vos armes et vos compétences acquises dans les boucles précédentes.