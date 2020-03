Death Stranding débarque sur PC en juin

Le jeu multi-récompensé de Hideo Kojima ne sera bientôt plus exclusif à la PlayStation 4.

L’éditeur 505 Games se chargera en effet de ce portage, qui sera disponible dès le 2 juin sur les boutiques Steam et Epic Games.

À cette occasion, le jeu sera agrémenté de quelques nouveautés, comme un mode photo, une compatibilité avec des écrans dits “Ultra-Wide”, un framerate plus élevé et du contenu inspiré de la série Half-Life développée par Valve.

Comme c’est désormais de coutume dans le milieu du jeu vidéo, il existe une multitude de bonus pour tous ceux qui précommanderont le jeu, comme des fonds d’écrans, une plaque d’armure or et argent, un squelette de célérité or et argent, des lunettes de soleil Chiral Gold et Omnireflector et une casquette Chiral Gold et Omnireflector.