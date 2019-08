Dead Cells : la version mobile du jeu est enfin disponible

Le rogue-like du studio bordelais Motion Twin a été adapté par l'éditeur Playdigious, à qui l'on doit déjà Cultist Simulator ou Evoland 2.

Si vous n'avez jamais testé Dead Cells, voici une jolie occasion de découvrir cette petite pépite disponible actuellement sur PC et consoles. Dans ce jeu, vous incarnez un héros décapité, dont le but est de s'échapper de donjons labyrinthiques (et d'éviter de mourir, ce qui arrive très souvent), générés aléatoirement à chaque nouvelle partie.

Alors qu'un DLC (Rise of the Giant) est déjà disponible sur PC, Switch, PS4 et Xbox One, voici donc que le jeu s'attaque à un nouveau marché avec une version complète et sans microtransactions, sur iPad et iPhone. Ce portage mobile, publié ce 28 août sur l'App Store, est vendu au prix de 8,99 euros. Le jeu sera ensuite également disponible sur Android.

Et pour ceux qui s'inquiètent des contrôles, Playdigious annonce deux modes de jeu : un mode "original" et un mode "frappe automatique", qui comme son nom l'indique, devrait faciliter la tâche du héros. Et pour tous ceux possédant une manette compatible MFi, le jeu prend en charge de nombreux modèles. Dont les manettes Xbox et PlayStation sur iOS 13.