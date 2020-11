De nouveaux téléviseurs Sony accueillent l’application Apple TV

Le constructeur japonais annonce l’arrivée de l’application Apple TV sur plusieurs modèles de téléviseurs datant de 2018, 2019 et 2020.

On le sait, Apple s’ouvre peu à peu, en proposant la fonctionnalité AirPlay non seulement sur des téléviseurs Sony, mais également sur des télés Samsung et LG.

Mais en plus de pouvoir projeter l’image ou le son de votre iPhone, Mac ou iPad sur votre téléviseur, sans nécessairement acheter un boîtier Apple TV, les écrans de Sony accueilleront prochainement l’application Apple TV. De quoi regarder le contenu proposé par la plateforme de streaming d’Apple (avec des séries comme Ted Lasso ou The Morning Show), ainsi que des films loués ou achetés sur l’iTunes Movie Store.

Jusqu’à présent, une seule gamme (la X900H) était prise en charge par Sony. Mais selon FlatPanelsHD, d’autres modèles suivront prochainement, avec la mise à jour v6.4960. Voici la liste complète par année.

Téléviseurs de 2018

KD-65AF9

KD-55AF9

KD-75ZF9

KD-65ZF9

Téléviseurs de 2019

KD-75XG9505

KD-65XG9505

KD-55XG9505

KD-75XG8505

KD-65XG8505

KD-65XG8577

KD-55XG8577

KD-55XG8505

KD-98ZG9

KD-85XG9505

KD-85ZG9

KD-55AG9

KD-65AG9

KD-77AG9

KD-85XG8596

KD-55XG8588

KD-55XG8599

KD-55XG8596

KD-65XG8588

KD-65XG8599

KD-65XG8596

KD-75XG8588

KD-75XG8599

KD-75XG8596

KD-75XG8796

KD-65XG8796

KD-55XG8796

Téléviseurs de 2020