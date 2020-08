De la couleur pour séduire les gamers

La nouvelle collection "Color Logitech G" d’accessoires pour joueurs met l’accent sur les couleurs et la personnalisation des casques, des souris ou encore des claviers.

16 millions de couleurs !

Le nouveau casque sans fil G733 Lightspeed est ainsi proposé en quatre couleurs vives. Comme si cela ne suffisait pas, des bandeaux souples et réversibles couverts de motifs colorés et d’amusantes bonnettes antibruit pour le micro peuvent être greffés au casque pour le personnaliser un peu plus encore.

Le constructeur suisse propose également un clavier sans fil (et sans pavé numérique) à éclairage personnalisable, touche par touche, avec plus de 16 millions de couleurs à disposition pour créer ses propres effets et animations.

Dans le même esprit, Logitech lance une nouvelle souris, la G203 Lightsync, disponible en plusieurs coloris et dotés d’un éclairage personnalisable.

Derrière cette approche marketing, il y a surtout l’envie des joueurs de pouvoir afficher leur propre style sur les réseaux ou les plateformes de streaming, où ils s’exposent de plus en plus.