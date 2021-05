De la 4K au programme pour le prochain casque PlayStation VR

Après la présentation officielle par Sony des manettes qui accompagneront le prochain casque PlayStation VR , c’est au tour des premières rumeurs d’apparaître en ligne.

Un condensé de technologie

Selon le site spécialisé UploadVR, le deuxième casque PlayStation VR proposerait une résolution 4K, de 4000 x 2040 pixels au total, soit 2000 x 2040 pixels par oeil. Un sacré bond en avant comparé à l’actuel casque PlayStation VR, qui plafonne à 960 x 1080 pixels par oeil.

La résolution serait donc un poil meilleure que celle proposée par l’Oculus Quest 2, avec ses 1832 x 1920 pixels par oeil. Ce qui peut s’expliquer par le fait que la PSVR 2 sera câblé.

Du rendu fovéal au programme

Autres informations concernant le casque : l’intégration d’un moteur pour retour haptique, qui permettrait de ressentir des vibrations directement au niveau de la tête, et de tromper l’oreille interne. Mais également une molette qui offrira un réglage de distance interpupillaire.

Lire aussi : PlayStation 5 : la rupture de stock pourrait se prolonger jusqu’en 2022

Et surtout, un suivi du regard capable de livrer un rendu fovéal. Ce qui signifie que le PSVR 2 s’approchera au maximum de la “vue” d’un être humain. Comme l’explique Wikipedia, “le principe serait de ne calculer précisément que la zone très réduite du champ de vision (zone fovéale) dans le but de libérer de la puissance de calcul de la machine, pour rendre la succession d'images plus fluide.”

Des manettes plus avancées

Pour rappel, les manettes qui accompagneront le casque seront également plus poussées que les actuels PlayStation Move. Voici ce qui est prévu par Sony :