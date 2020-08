DC Comics dévoile Gotham Knights et Suicide Squad : Kill the Justice League, ses prochains jeux vidéo

Deux jeux très attendus ont été dévoilés officiellement : Gotham Knights , du studio Warner Bros. Games Montréal, déjà à l’oeuvre sur Batman : Arkham Origins (un jeu de la franchise Arkham qui n’était pas signé Rocksteady). Et Suicide Squad: Kill the Justice League , qui lui est développé par Rocksteady.

Si l’essentiel de la convention concernait les prochaines sorties cinéma et comics de l’éditeur américain (avec notamment, une première bande-annonce pour The Batman avec Robert Pattinson ), DC n’a pas oublié les gamers pour autant.

Si le premier fait la part belle aux alliés de Batman, en permettant aux joueurs d’incarner Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin en l’absence du chevalier noir, c’est tout l’inverse avec la Suicide Squad qui place le joueur aux commandes de personnages peu fréquentables comme Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark… mais avec pour but d’affronter une version “dark” de la Justice League, dont un Superman énervé comme le montre la bande-annonce.

Gotham Knights, qui comme prévu permettra d’affronter la fameuse Cour des Hiboux, sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X, PC, PlayStation 4 et Xbox One en 2021.

Suicide Squad : Kill the Justice League sera quant à lui disponible un an plus tard, soit en 2022, sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC.