Dan House, co-fondateur de Rockstar Games, quitte le studio

Take-Two Interactive, maison-mère de Rockstar Games, a confirmé l’information qui étonne le monde du jeu vidéo.

Dan Houser avait co-fondé le studio en 1998, avec son frère, Sam Houser. Le duo est à l’origine de jeux cultes, comme la série des Grand Theft Auto, les deux Red Dead Redemption, Max Payen 3, Bully ou encore L.A. Noire.

Après une période de congés entamée au printemps 2019, Dan Houser, vice-président créatif de Rockstar Games va quitter la compagnie. Le 11 mars 2020 sera le dernier jour de Dan Houser. Nous sommes extrêmement reconnaissants de sa contribution. Rockstar Games a bâti des mondes vidéoludiques parmi les plus acclamés et les plus prospères sur le plan commercial, une communauté de fans passionnés et une équipe incroyablement talentueuse, qui reste concentrée sur les projets en cours et à venir.

Sam Houser restera quant à lui président de Rockstar Games. À l’heure actuelle, on ne sait pas si ce départ précipité (et inexpliqué) aura un impact sur le futur du studio, et ses jeux actuellement en production, comme le très probable GTA VI.